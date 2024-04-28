Председатель «Азеришыг» ответил жителям Газаха и Акстафы фото
В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о проведении приемов граждан в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 29 апреля принял в Газахе жителей Газахского и Акстафинского районов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Перед приемом глава ОАО посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Газахе, возложил цветы, выразил глубокое почтение к его памяти.
Прием граждан состоялся в административном здании Газахской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан». Во время приема были даны ответы на обращения граждан, связанные с деятельностью ОАО, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим рассмотрения. Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».
Жители Газахского и Акстафинского районов выразили благодарность президенту Азербайджана за проводимые восстановительные работы, а также за внимание и заботу во время приема в регионах.
В сообщении пресс-службы говорится, что мероприятия, проводимые ОАО «Азеришыг», направлены на обеспечение граждан бесперебойной электроэнергией, а также на минимизацию потерь электроэнергии.