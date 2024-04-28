В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о проведении приемов граждан в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 29 апреля принял в Газахе жителей Газахского и Акстафинского районов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед приемом глава ОАО посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Газахе, возложил цветы, выразил глубокое почтение к его памяти.