В Армении началось серийное производство бронешлемов
В Армении стартовало серийное производство бронешлемов. Компания Wolverine начала производство бронешлемов современных образцов еще в 2020 году, пишут армянские паблики.
Спустя несколько лет испытаний и инвестиций в производство компания приступила к серийному производству. Это единственное предприятие в Армении, которое занимается производством данного вида продукции. Wolverine производит бронешлемы различных классов защиты. Мощности компании на данный момент составляют более 24 тысяч бронешлемов в год.