Ночная атака на Крым
По Крыму ночью был нанесен комбинированный удар БПЛА и ракет ATACMS, взрывы раздавались в районе Джанкоя, Симферополя и Евпатории, сообщают российские телеграм-каналы.
Российские источники утверждают о якобы уничтожении «минимум десяти воздушных целей». Минобороны России заявило о «пяти сбитых американских ракетах». Всего средствами ПВО в течение суток якобы сбито 46 украинских беспилотников, сообщили в ведомстве.
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