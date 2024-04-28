Ночная атака на Крым

По Крыму ночью был нанесен комбинированный удар БПЛА и ракет ATACMS, взрывы раздавались в районе Джанкоя, Симферополя и Евпатории, сообщают российские телеграм-каналы.

Российские источники утверждают о якобы уничтожении «минимум десяти воздушных целей». Минобороны России заявило о «пяти сбитых американских ракетах». Всего средствами ПВО в течение суток якобы сбито 46 украинских беспилотников, сообщили в ведомстве.