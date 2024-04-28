И в Европе не будет TikTok

"Это не исключено", - сказала она на мероприятии в Маастрихте в Нидерландах.

Фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия стала "первой в мире организацией, запретившей TikTok на корпоративных телефонах".

"Мы знаем, какую угрозу представляет TikTok", - добавила она.

Евросоюз с 25 августа решил усилить контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию "особо крупных". Сейчас к ним относят сервисы X, TikTok, Instagram, YouTube, Google и Amazon Store.

Как подчеркивают в Еврокомиссии, приоритетами в рамках нового закона будут защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе "с пророссийской пропагандой". Там отмечают, что Еврокомиссия будет тщательно проверять все эти платформы на предмет выполнения европейских правил и применять санкции к ним при обнаружении нарушений.

Ранее президент США Джо Байден утвердил положение, согласно которому социальная сеть TikTok должна быть продана или запрещена на территории страны.