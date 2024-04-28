Путин планирует крупное наступление

Россия готовится к крупному наступлению в ближайшие месяцы, передает немецкое издание Bild. Как сообщили изданию два высокопоставленных офицера украинской разведки, в Киеве ожидают от России «нового крупномасштабного наступления в конце мая или в июне».

«Нынешние атаки России на ключевые участки линии фронта, а также ракетные удары и удары беспилотников по Харькову и столь же важным городам в качестве смягчения поля боя» уже являются предвестниками такого крупного наступления.

Один из поставщиков украинской армии сообщил Bild, что опасается «трансграничного нападения на Харьков с участием от 20 000 до 40 000 солдат». «Тогда нам придется решать, что мы хотим защищать — север или восток. Мы не можем делать и то и другое», — говорит собеседник.

Украинский военный подтвердил, что «если они снова пересекут границу, то сделают это в Харькове». Однако военный чиновник ожидает скорее крупного наступления на Харьков с территории Украины. «Кроме того, есть Донецк, который крайне осложняет нам задачу», — сказал Bild военный, пожелавший остаться неизвестным.

Украинский офицер так объяснил Bild успехи России в последние недели: «Спустя два года русские поняли, как эффективно использовать ВВС для наступательных операций. Теперь на линию фронта сбрасывается бесчисленное количество бомб. Не как раньше — лишь изредка на незначительные ангары в тылу, а на каждое здание, которое мы удерживаем… Без боеприпасов для артиллерии и ракет для ПВО мы просто ничего не можем сделать».

Тем временем Украина строит километровые противотанковые заграждения «зуб дракона». Не только вдоль более стабильного фронта на юге, но и вдоль границ с российскими Белгородской, Курской и Брянской областями.

Цель в том, чтобы иметь возможность остановить очередное вторжение российских танков непосредственно на границе, а не в 100 километрах внутри страны, как это было весной 2022 года.