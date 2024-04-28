Консервативный философ, идеолог так называемого «русского мира» Александр Дугин дал интервью скандально известному американскому журналисту Такеру Карлсону, который до этого интервьюировал президента России Владимира Путина и основателя Telegram Павла Дурова. Видеозапись длительностью 20 минут опубликована на сайте журналиста. Интервью было записано в Москве.

В описании к интервью Александр Дугин называется «самым известным политическим философом в России», чьи идеи настолько опасны, что его дочь — Дарья Дугина — была убита, а продажа его книг на Amazon запрещена. Такер Карлсон спросил философа о причинах «саморазрушительного» поведения англоязычных стран и обстоятельствах, из-за которых США стали воспринимать Россию своим главным врагом с 2000-х годов.

Отвечая на второй вопрос, Александр Дугин заявил, что причина кроется в политике президента России Владимира Путина. «Они начали чувствовать, что имеют дело c тем, кто не разделяет их прогрессивную повестку и кто попытался — вполне успешно — возродить традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью», – сказал он.

Дугин также заявил, что в американских блокбастерах предсказывается будущее Запада: «Нет ничего реалистичнее, чем научная фантастика. Если вы посмотрите на «Матрицу» или «Терминатора», то вы увидите множество сходств с нынешними представлениями о будущем».