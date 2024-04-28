Дугин дал интервью Карлсону: Если вы посмотрите «Матрицу» или «Терминатора»... видео
Консервативный философ, идеолог так называемого «русского мира» Александр Дугин дал интервью скандально известному американскому журналисту Такеру Карлсону, который до этого интервьюировал президента России Владимира Путина и основателя Telegram Павла Дурова. Видеозапись длительностью 20 минут опубликована на сайте журналиста. Интервью было записано в Москве.
В описании к интервью Александр Дугин называется «самым известным политическим философом в России», чьи идеи настолько опасны, что его дочь — Дарья Дугина — была убита, а продажа его книг на Amazon запрещена. Такер Карлсон спросил философа о причинах «саморазрушительного» поведения англоязычных стран и обстоятельствах, из-за которых США стали воспринимать Россию своим главным врагом с 2000-х годов.
Отвечая на второй вопрос, Александр Дугин заявил, что причина кроется в политике президента России Владимира Путина. «Они начали чувствовать, что имеют дело c тем, кто не разделяет их прогрессивную повестку и кто попытался — вполне успешно — возродить традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью», – сказал он.
Дугин также заявил, что в американских блокбастерах предсказывается будущее Запада: «Нет ничего реалистичнее, чем научная фантастика. Если вы посмотрите на «Матрицу» или «Терминатора», то вы увидите множество сходств с нынешними представлениями о будущем».
April 30, 2024