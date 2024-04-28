Мировой экономике предрекли период слабого роста

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предрекла мировой экономике период слабого роста. Ее слова приводят СМИ.

«Экономика США все еще, как представляется, движется вперед на всех парах, однако маловероятно, что это будет длиться долго», — подчеркнула она.

По ее словам, в Китае перспективы дальнейшего роста экономики «омрачаются вопросами», относящимися к рынку недвижимости. Она добавила, что Европе рост производительности труда отстает, «отражая значительно менее объемные инвестиции в новые технологии», чем в США.

Георгиева назвала слабый рост экономики «проблемой номер один». Также она сообщила, что еще одной важной проблемой является «очень тяжелое бремя государственного долга».