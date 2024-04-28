Россия планирует нацелить на Молдову волну так называемых гибридных атак перед президентскими выборами и референдумом о вступлении в Европейский союз. Об этом сообщает Bloomberg.

«Британия поделится разведданными с молдавскими властями, чтобы противостоять предполагаемой угрозе со стороны российских оперативников в ближайшие месяцы», – сообщили изданию источники, знакомые с оценками британской разведки.

Во вторник в Лондоне министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой встретится с министром промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани, чтобы обсудить «подрывное вмешательство России».