Армянские депутаты не приняли провокационный проект
На заседании Национального Собрания Армении 30 апреля депутаты проголосовали против внесения проекта заявления о делимитации и демаркации границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой в повестку заседания парламента.
Проект был подготовлен парламентской фракцией оппозиционного блока «Армения». Его представил депутат от оппозиционного блока «Армения» Артур Хачатрян.
По мнению оппозиции, «основой демаркации должны стать фактически существующие границы 1993 года».