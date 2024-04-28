США могут нанести еще один удар по России

Вопрос изучают в Совете национальной безопасности, Минэнерго и других органах администрации президента Джо Байдена. В декабре 2023 года инициативу запрета импорта одобрила палата представителей конгресса, и это законодательство рассматривается в качестве возможного варианта действий.

В документе шла речь о запрете на импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в России предприятий, вплоть до 2040 года.

Решение по этому поводу не принято, кроме того, исполнительная власть предпочитает, чтобы его принял конгресс, поскольку отменить принятый им закон сложнее, чем правительственное распоряжение, рассказали источники агентства.

Bloomberg отмечает со ссылкой на данные Минэнерго, что Россия является поставщиком № 1 урана для США — речь идет почти о четверти топлива, используемого в стране. За него Москва получает около $1 млрд в год.

Агентство Reuters в декабре 2023 года приводило данные, согласно которым Россия была на третьем месте по поставкам в 2022 году (12%), 27% было получено из Канады, 25% — из Казахстана. Сами США поставили 5% урана на свои атомные электростанции.