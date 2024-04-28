Задержан экс-глава МВД Казахстана

Бывший министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках, которые прошли в республике в январе 2022 года, сообщают казахстанские СМИ.

Тургумбаев, как отмечается, был задержан по статье о превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК Казахстана). Другие обстоятельства дела не разглашаются в связи с защитой гостайны.

В начале января 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты после поднятия цен на топливо. Позже мирные демонстрации превратились в беспорядки с применением насилия – как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. По данным властей, в ходе митингов погибли 225 человек. После завершения уличных беспорядков в стране начались задержания чиновников и перестановки в государственных компаниях.

В парламенте и правительстве страны начали проводить реформы, в частности и в отношении бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Его родственники и приближенные начали уходить с должностей во власти и бизнесе, а сам Назарбаев лишился части привилегий и статуса «лидера нации». Так, бывший соратник первого президента, руководитель Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карим Масимов был снят с должности еще в разгар беспорядков, 5 января.