Временная отмена санкций
Соединённые Штаты временно отменили санкции в отношении ряда российских банков с целью произвести расчёты в сфере энергетики.
"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года", — говорится в тексте.
Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана.
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