Кобахидзе оскорбил президента Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента страны Саломе Зурабишвили предателем, сообщают грузинские СМИ.

«Самое печальное, что человек, который до сих пор юридически называется президентом Грузии, является просто предателем этой страны, в прямом смысле этого слова. Она напрямую предает национальные интересы Грузии. Просто печально, что сегодня этот человек называется президентом Грузии, за что я хотел бы лично извиниться перед грузинским обществом», - сказал Кобахидзе.

Ранее сообщалось, что Зурабишвили собирается наложить вето на скандальный законопроект об «иноагентах», после чего ожидаются масштабные акции протеста.