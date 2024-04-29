Ножевой теракт в Иерусалиме обновлено 14:43
Израильские СМИ пишут, что нападавший — турист из Турции в возрасте около 34 лет. Опубликовано его имя — Хасан Скланан. Накануне он приехал в Израиль с территории Иордании через КПП «Алленби».
פיגוע ברובע היהודי המתחדש, תודה (!שוב!) לשוטרי ירושלים שמגיעים עלינו מפני האויב מבית ומחוץ.— אריה קינג Arieh King (@arieh_king) April 30, 2024
ברוך ה' המחבל נוטרל. pic.twitter.com/EUIZq1cMkV
* * * 14:18
Во вторник, 30 апреля, вооруженный ножом араб напал на сотрудника пограничной полиции в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ.
Другие участники патруля открыли огонь по нападавшему, ликвидировав его на месте.
Пострадавший полицейский доставлен в больницу с ножевым ранением средней степени тяжести.