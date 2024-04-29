Ножевой теракт в Иерусалиме обновлено 14:43

Израильские СМИ пишут, что нападавший — турист из Турции в возрасте около 34 лет. Опубликовано его имя — Хасан Скланан. Накануне он приехал в Израиль с территории Иордании через КПП «Алленби».

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Во вторник, 30 апреля, вооруженный ножом араб напал на сотрудника пограничной полиции в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ.

Другие участники патруля открыли огонь по нападавшему, ликвидировав его на месте.

Пострадавший полицейский доставлен в больницу с ножевым ранением средней степени тяжести.