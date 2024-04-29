Путин не смог переиграть Европу

По итогам первого квартала в федеральную казну поступило лишь 114 млрд рублей пошлин на экспорт газа. По сравнению с январем–мартом 2023 года доходы от газового экспорта просели еще на 17%, или 24 млрд рублей, а если сравнивать с тем же периодом 2022 года — рухнули в 4,4 раза, следует из данных, которые приводят в обзоре эксперты Института Гайдара.

В денежном выражении с поправкой на инфляцию отключение газа европейским клиентам «Газпрома» лишило казну 418 млрд рублей квартальных доходов — суммы, которая равна 1,9% национального ВВП и почти вдвое превышает годовые бюджеты крупных российских регионов, таких как Ленинградская область (226 млрд рублей) или Приморский край (238 млрд рублей).

Совокупный объем нефтегазовых доходов федеральной казны за первый квартал достиг 3,087 трлн рублей и почти вдвое превысил прошлогодние уровни (1,644 трлн рублей). Однако это полностью объясняется налогами на добычу нефти: поступления нефтяного НДПИ подскочили на 98% — на 1,282, до 2,541 трлн рублей.