Пилотный проект трех госструктур Азербайджана фото
Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана, Государственное агентство обязательного медицинского страхования и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) заключили трехстороннее соглашение по новому совместному пилотному проекту.
Согласно сообщению отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы, в соответствии с соглашением с 6 мая все допризывники и призывники северного региона Азербайджана (Губинский, Гусарский, Хачмазский, Сиязаньский и Шабраньский районы) будут проходить медицинский осмотр (медицинскую комиссию) в региональной медицинской структуре – Центральной больнице Губинского района.
Соглашение об этом подписал глава Госслужбы Мурсал Ибрагимов и глава правления Госагентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев с участием главы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугара Гурбанова.
Новый проект позволит обследовать призывников около места жительства, централизовать этот процесс и обеспечить удобство граждан.
ЦРБ Губы работает в будние дни с 9:00 до 18:00. Во время медицинского осмотра призывников осмотрит хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, психолог и при необходимости врачи других специальностей. Амбулаторное или стационарное медицинское обследование и лечение призывников, граждан, получивших отсрочку от призыва по состоянию здоровья, покрывается обязательным медицинским страхованием.