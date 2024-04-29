Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана, Государственное агентство обязательного медицинского страхования и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) заключили трехстороннее соглашение по новому совместному пилотному проекту.

Согласно сообщению отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы, в соответствии с соглашением с 6 мая все допризывники и призывники северного региона Азербайджана (Губинский, Гусарский, Хачмазский, Сиязаньский и Шабраньский районы) будут проходить медицинский осмотр (медицинскую комиссию) в региональной медицинской структуре – Центральной больнице Губинского района.

Соглашение об этом подписал глава Госслужбы Мурсал Ибрагимов и глава правления Госагентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев с участием главы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугара Гурбанова.