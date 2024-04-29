В Польше появится ядерное оружие

Польша официально запросила размещение у себя американского ядерного оружия, подав заявку на участие в программе Nuclear sharing. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

«Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия. И Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано», - сообщил в эфире Павел Залевский.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ядерные объекты НАТО в случае их размещения на территории Польши станут «военной целью для России».