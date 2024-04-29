В Азербайджане за день заразились корью десятки человек

Сегодня в некоторых районах Азербайджана регистрируются единичные случаи кори, сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана Афаг Алиева.

По ее словам, накануне (29 апреля) по стране выявлено 29 случаев заболевания корью: «Хотя цифры пошли на спад, но корь еще не побеждена. Потому что все еще есть невакцинированные люди».

А.Алиева напомнила, что случаи кори наблюдаются в Азербайджане с апреля прошлого года: «Были выявлены факты завоза кори из России и Турции. Заражались в основном невакцинированные».