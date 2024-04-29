Лондонские апартаменты сына чиновника-олигарха

Отдел информации 14:51

Джума Ахмедзаде, сын бывшего председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», а ныне олигарха, советника премьер-министра Азербайджана Ахмеда Ахмедзаде, живет в Лондоне в роскошной резиденции, купленной на деньги офшорной компании, принадлежащей семье турецкого бизнесмена Эрдала Аксоя - партнера турецкой компании Cengiz Holding, которая в бытность Ахмедзаде-старшего председателем ОАО участвовала в качестве подрядчика в строительстве крупных гидротехнических объектов, в том числе Шамхорчайского водохранилища, по заказу ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». Все эти факты стали известны в результате расследования журналистского проекта OCCRP, занимающегося анализом коррупционных схем.

Отметим, что на днях OCCRP провел громкое расследование о Рубене Варданяне, российском миллиардере армянского происхождения, который содержится в настоящее время в следственном изоляторе СГБ в Баку по обвинению в тяжких преступлениях, в числе которых финансирование террористических группировок в Карабахе. В том расследовании утверждалось, что принадлежавший Варданяну инвестбанк «Тройка Диалог» перевел в офшорные зоны миллиарды долларов, принадлежащих представителям российской элиты. По данным следствия, Джума Ахмедзаде, сын Ахмеда Ахмедзаде и зять бывшего председателя Центрального банка Азербайджана Эльмана Рустамова, в 2008 году переехал в новую квартиру в Лондоне, приобретенную офшорной компанией Vremax Properties Limited, принадлежащей семье Эрдала Аксоя. В тот период компания Cengiz Holding, выигравшая тендер на строительство Шамхорчайского водохранилища, заплатила семейной компании Аксоя Vremax Properties Limited три миллиона долларов «за консультационные услуги». Эрдалу Аксою сейчас 80 лет, он является влиятельным бизнесменом, а сам холдинг «Аксой», принадлежащий его семье, работает с 1978 года. Как утверждает OCCRP, Аксой выступал посредником в подписании контрактов в различных сферах между турецкими компаниями и Азербайджаном.

О том, что Vremax Properties Limited владеет квартирой, в которой живет Ахмедзаде-младший, стало известно еще в 2020 году. Выяснилось, что Джума Ахмедзаде с 2008 года получил право жить в роскошной квартире без уплаты аренды. Документы, обнародованные в январе 2023 года в соответствии с требованиями британских законов о прозрачности, доказали, что единственным владельцем Vremax Properties Limited является сын Эрдала Аксоя, Бату Аксой, занимающий в настоящее время пост генерального директора Aksoy Holging. В Сengiz Holding подтвердили журналистам, что владельцем офшорной компании является семья Аксой. В компании также пояснили, что три миллиона долларов, переведенные Vremax, являлись оплатой за услуги, связанные с исследованием рынка и новыми возможностями для бизнеса в Азербайджане. В ответе Сengiz Holding нет ни слова о лондонской квартире. В еще одной компании семьи Аксой, Turcas Holding, подтвердили, что квартиру, где жил Джума Ахмедзаде, купила компания Vremax.