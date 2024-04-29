Нападение России на НАТО маловероятно

Прямое вторжение России в соседнюю страну — члена НАТО в ближайшем будущем маловероятно, считают планировщики альянса, пишет газета The Wall Street Journal.

Хотя некоторые военные чиновники и не исключали возможности нападения через несколько лет, они опасаются, что Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах и использовать напряженность как предлог для вмешательства, указывает издание.

Как пишет WSJ, натовские войска из 14 стран в марте на учениях Crystal Arrow в Латвии отработали сценарий пересечения российскими силами границы с балтийской республикой и их продвижения к Риге. Маневры должны продемонстрировать, что блок готов защитить своих членов, особенно тех, кто находится вблизи границы с Россией, включая Латвию.