Венгрия блокирует проект Евросоюза по Армении

Венгрия блокирует проект по предоставлению Армении поддержки в размере 1 миллиона евро из Фонда мира Европейского союза, который был согласован в рамках альянса несколько недель назад.

Дипломатические источники армянской службы «Радио Свобода» утверждают, что Венгрия требует включения Азербайджана в программу, которая, по словам того же источника, находится на столе для обсуждения, чтобы выйти из тупика.