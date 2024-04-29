Украинских мужчин не будут насильно возвращать из-за границы

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы, заявила в Deutsche Welle вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, отвечая на вопрос о прекращении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом.

По ее словам, обновление данных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию мужчины в армию, речь идет только об измерении мобилизационного ресурса для возможной ротации на фронте.

Стефанишина добавила, что в мае еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илвы Йоганссон приедет в Киев для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, поскольку действующий механизм защиты для украинских беженцев будет работать до марта 2025 года.