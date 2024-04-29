Адвоката Эльмана Пашаева подбил украинский беспилотник

Адвокат Эльман Пашаев госпитализирован после ранения под Угледаром (Украина) в зоне боевых действий. Об этом ТАСС сообщил сам адвокат.

«Я получил ранение в результате удара ВСУ по месту расположения того подразделения под Угледаром, в котором я находился. Сейчас я в больнице, мне трудно говорить, врачи оказывают мне помощь», – сказал юрист.

По предварительным данным, он получил ранение в результате удара беспилотника.

В Telegram-канале Пашаева говорится, что он был ранен при нападении дрона-камикадзе во время выполнения боевого задания.

«Угрозы жизни Эльмана Пашаева нет, однако ранение тяжелое», – говорится в сообщении.