В условиях демократии именно народ определяет круг своих прав и обязательств, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения.

«Это называется юрисдикцией в сочетании с территориальной целостностью, что, по сути, делает права и обязательства практическими и применимыми. Суверенитет, право, даже государственность без конкретизации территории размываются и становятся малоприменимыми, неприменимыми и даже нежизнеспособными. То есть применимость прав и обязательств напрямую связана с конкретностью территории и территориальной целостностью», - сказал премьер-министр.

Пашинян пожелал более наглядно показать то, о чем он говорит. Глава Кабмина взял пробирку, наполненную водой, налил воду в стакан и отметил: «Представьте, что в пробирке находятся права и обязательства. Если последние размещены в конкретной форме, то они применимы и жизнеспособны, и мы можем использовать их для удовлетворения наших жизненных потребностей».

За это время премьер-министр выпил глоток воды, показав «использование» прав и обязательств.

Затем глава правительства предложил представить, что было бы, если права и обязательства не были заключены в форму, и вылил воду из пробирки на рабочий стол. Вода со стола пролилась на одежду Пашиняна, и он продолжил: «Они становятся нежизнеспособными, размываются, создают проблемы и чувство дискомфорта».

«То, что мы делаем в Тавушской области, в процессе демаркации и делимитации, мирной повестки имеет именно эту цель. В его рамках будет существенно расширен спектр прав и обязательств граждан, данная четверка станет залогом развития и существования нашего государства», - заключил Пашинян.