Россию завалили нелегальным оружием

В приграничной с Украиной Белгородской области России образовался черный рынок оружия, на котором за $300–350 можно приобрести автоматы Калашникова, ручные гранаты и даже бесшумные пистолеты. Это следует из материалов районных судов региона за два года войны в Украине, с которыми ознакомились журналисты.

СМИ изучили все опубликованные приговоры по статьям 222, 222.1 и 222.2 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). При этом в подсчеты включалось только боевое оружие, состоящее на вооружении российской армии, боеприпасы к нему, а также порох и взрывчатка.

Всего с февраля 2022-го по март 2024 года был опубликован 71 приговор суда по подобным делам. При этом количество еще не завершившихся судебных процессов, связанных с незаконным оборотом армейского оружия, в несколько раз больше.

В рамках уже рассмотренных дел правоохранительные органы изъяли 14 автоматов Калашникова, три пистолета, три гранатомета, 6,5 тыс. патронов, 63 ручные гранаты, 120 кг пороха и 16 кг взрывчатки (тротила, а также пластита на основе гексогена).