Планы Макрона на встречу с Си Цзиньпином

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен углубить личные связи с лидером Китая Си Цзиньпином во время его двухдневного визита во Францию.

Согласно сообщению Bloomberg, Макрон также хочет призвать китайского лидера убедить президента РФ прекратить войну в Украине.

Источники издания сообщили, что в планах Макрона привлечь китайские инвестиции в сектор производства электронных аккумуляторов во Франции.

Bloomberg отмечает, что французский президент намерен очаровать лидера Китая ужином в Елисейском дворце, где в меню может быть французский коньяк, в отношении которого Пекин проводит антидемпинговое расследование.

Затем Макрон пригласит китайского коллегу в уголок Пиренеев, где президент Франции так любил бывать в детстве.