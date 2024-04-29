Планы Макрона на встречу с Си Цзиньпином
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен углубить личные связи с лидером Китая Си Цзиньпином во время его двухдневного визита во Францию.
Согласно сообщению Bloomberg, Макрон также хочет призвать китайского лидера убедить президента РФ прекратить войну в Украине.
Источники издания сообщили, что в планах Макрона привлечь китайские инвестиции в сектор производства электронных аккумуляторов во Франции.
Bloomberg отмечает, что французский президент намерен очаровать лидера Китая ужином в Елисейском дворце, где в меню может быть французский коньяк, в отношении которого Пекин проводит антидемпинговое расследование.
Затем Макрон пригласит китайского коллегу в уголок Пиренеев, где президент Франции так любил бывать в детстве.
Ранее МИД Китая сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин отправится с визитом во Францию, Венгрию и Сербию. Визиты состоятся с 5 по 10 мая. Поездка Си Цзиньпина станет его первым визитом в Европу с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.