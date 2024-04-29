Иванишвили и «тетушки» объявили войну Западу haqqin.az из Тбилиси
Итак, «Грузинская мечта» выполнила угрозу и вывела на улицу своих сторонников. Происходит это не в первый раз и, соответственно, никаких особых сюрпризов не было. И число участников провластной акции, и контингент, и способы их привлечения давно уже апробированы и широко известны. В основном это люди старше пятидесяти, сотрудники муниципальных органов власти в регионах и незначительное число молодежи, главным образом, из сел или из госструктур на местах.
Наиболее распространенный типаж участников демонстраций в поддержку «Грузинской мечты» – это пожилые, неопрятные мужчины и тучные тетушки старше 45 лет, в большинстве своем работающие в различных провинциальных государственных ведомствах, где с утра до полудня пьют кофе, а остаток рабочего дня перемывают кости окружающим.
С утра в направлении Тбилиси двинулись целые колонны автобусов и «маршруток», арендованные властями.
Подготовительная работа велась настолько явно, что властям пришлось объясняться.
В частности, Мамука Мдинарадзе, глава парламентской фракции «Грузинской мечты», заявил:
«Да, мы участвуем в организации транспортировки, но все, кто едет в Тбилиси, едет исключительно по своей воле».
И тут же патетически добавил: «А если кто-то не хочет ехать на митинг – ни в коем случае не езжайте! Для нас неприемлемы такие методы».
Возможно, я бы поверил в искренность профессионального политика, которого приводит в ужас одна только мысль, что какие-то нехорошие люди могут силой заставить кого-то выйти на акцию в поддержку правительства. Взаимоотношения власти и административного ресурса в Грузии – это давняя, глубокая и противоречивая драма, о которой можно написать книгу.
Традиционно бюджетники в Грузии являются продолжением партийной машины, ибо крайне низкая политическая культура населения не позволяет многим увидеть разницу между такими базовыми понятиями, как «власть» и «государство».
Любая грузинская власть – как нынешняя, так и прошлые - считает, что сотрудники госслужб обязаны ей по гроб жизни только за то, что регулярно получают свои зарплаты. Следовательно, власть может в любой момент использовать их по своему усмотрению.
А вот административный ресурс – вещь сложная и многоплановая.
К примеру, в Тбилиси и в паре-тройке городов с более или менее образованным населением и большим количеством рабочих мест с админресурсом обходятся гораздо осторожнее. Поскольку власть понимает: с вольными горожанами топорно работать не получится, они ведь могут затаить обиду, а потом на выборах взять и проголосовать за оппозицию.
Кроме того, есть госструктуры, в которых нужны более квалифицированные кадры, где тетушек, варящих кофе на рабочих местах, явно недостаточно.
Например, есть такое ведомство под названием «Дом юстиции», где все виды госуслуг оказывают в одном месте. Там, в основном, работает продвинутая городская молодежь, к которой с такими непристойными предложениями властям лучше не соваться.
Словом, чем ниже образовательный ценз и чем меньше кадров высокого класса, тем более вольготнее власти использовать бюджетников. К примеру, «золотой пулей» в обойме административного ресурса является Министерство образования – учителя и директоры школ, проходящие при назначении многочисленные партийные фильтры, являются одной из основных ударных сил по мобилизации сторонников «Грузинской мечты».
Иной раз смотришь на них и думаешь: чему ЭТИ могут научить наших детей? Как врать, юлить, не иметь принципов и соглашаться не с тем, с чем согласен, а с тем, с чем выгодно соглашаться? Да их самих надо воспитывать и периодически бить линейкой по рукам.
Еще одно раздолье и бездонная кладовая голосов для действующей власти – это муниципалитеты. Где-нибудь в маленьком городке, где совершенно нечем заняться и где госслужба – единственно возможный источник стабильного заработка, сотрудники госструктур, как рабы на галерах, намертво привязаны к государству, зависят от него на сто процентов и не могут позволить себе даже миллиграмма вольнодумства.
А потому, чтобы не заморачиваться с образованными и капризными горожанами, «Мечта» традиционно идет по пути наименьшего сопротивления. То есть набирает в селах и маленьких городках необходимое количество голосов, и все дела!
Митинги с участием безыдейных временщиков получаются соответствующими – официозными, жиденькими и невыносимо скучными. Их участники с нескрываемым облегчением разбредаются по домам сразу же после завершения официальной части.
В итоге пиар-победа власти получается не то чтобы совсем уж пирровой, но крайне малоубедительной…
Впрочем, все разговоры об акции, о методах ее проведения и прочих организационных нюансах были начисто забыты после того, как на митинге с программной речью выступил неформальный правитель Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили.
Суть его выступления можно изложить несколькими словами - вокруг одни враги, мировое правительство и его агенты пытаются уничтожить Грузию, коллективный Запад пытается втянуть нас в войну, столкнуть Тбилиси с Москвой и заставить грузин воевать с русскими, НПО, состоящие из агентов глобального правительства и партии войны, пытаются осуществить в стране государственный переворот, поэтому они должны быть уничтожены, а после выборов мы уничтожим и оппозицию, которая также является агентом.
Ощущение, должен признаться, жутковатое. Одно дело, когда смотришь подобные страшилки по каналу РЕН ТВ, где «Титаник» атаковали рептилоиды и прочее, и совсем другое, когда это говорит человек, имеющий полную и неограниченную власть…
Принятие закона об иноагентах – лишь часть абсолютно бредового плана полного подчинения страны воле правителя. Хотя сделать это ей будет ой как непросто. За последние тридцать лет Грузия привыкла жить в относительно демократичной атмосфере, а потому загнать в бутылку джинна свободомыслия будет даже сложнее, чем затолкать зубную пасту обратно в тюбик.
Из чего следует, что тотальная изоляция – это меньшее из того, что ожидает Грузию при неблагоприятном развитии событий.