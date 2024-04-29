Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 16:21

Итак, «Грузинская мечта» выполнила угрозу и вывела на улицу своих сторонников. Происходит это не в первый раз и, соответственно, никаких особых сюрпризов не было. И число участников провластной акции, и контингент, и способы их привлечения давно уже апробированы и широко известны. В основном это люди старше пятидесяти, сотрудники муниципальных органов власти в регионах и незначительное число молодежи, главным образом, из сел или из госструктур на местах. Наиболее распространенный типаж участников демонстраций в поддержку «Грузинской мечты» – это пожилые, неопрятные мужчины и тучные тетушки старше 45 лет, в большинстве своем работающие в различных провинциальных государственных ведомствах, где с утра до полудня пьют кофе, а остаток рабочего дня перемывают кости окружающим. С утра в направлении Тбилиси двинулись целые колонны автобусов и «маршруток», арендованные властями. Подготовительная работа велась настолько явно, что властям пришлось объясняться.

В частности, Мамука Мдинарадзе, глава парламентской фракции «Грузинской мечты», заявил: «Да, мы участвуем в организации транспортировки, но все, кто едет в Тбилиси, едет исключительно по своей воле». И тут же патетически добавил: «А если кто-то не хочет ехать на митинг – ни в коем случае не езжайте! Для нас неприемлемы такие методы». Возможно, я бы поверил в искренность профессионального политика, которого приводит в ужас одна только мысль, что какие-то нехорошие люди могут силой заставить кого-то выйти на акцию в поддержку правительства. Взаимоотношения власти и административного ресурса в Грузии – это давняя, глубокая и противоречивая драма, о которой можно написать книгу. Традиционно бюджетники в Грузии являются продолжением партийной машины, ибо крайне низкая политическая культура населения не позволяет многим увидеть разницу между такими базовыми понятиями, как «власть» и «государство». Любая грузинская власть – как нынешняя, так и прошлые - считает, что сотрудники госслужб обязаны ей по гроб жизни только за то, что регулярно получают свои зарплаты. Следовательно, власть может в любой момент использовать их по своему усмотрению. А вот административный ресурс – вещь сложная и многоплановая. К примеру, в Тбилиси и в паре-тройке городов с более или менее образованным населением и большим количеством рабочих мест с админресурсом обходятся гораздо осторожнее. Поскольку власть понимает: с вольными горожанами топорно работать не получится, они ведь могут затаить обиду, а потом на выборах взять и проголосовать за оппозицию.

Кроме того, есть госструктуры, в которых нужны более квалифицированные кадры, где тетушек, варящих кофе на рабочих местах, явно недостаточно. Например, есть такое ведомство под названием «Дом юстиции», где все виды госуслуг оказывают в одном месте. Там, в основном, работает продвинутая городская молодежь, к которой с такими непристойными предложениями властям лучше не соваться. Словом, чем ниже образовательный ценз и чем меньше кадров высокого класса, тем более вольготнее власти использовать бюджетников. К примеру, «золотой пулей» в обойме административного ресурса является Министерство образования – учителя и директоры школ, проходящие при назначении многочисленные партийные фильтры, являются одной из основных ударных сил по мобилизации сторонников «Грузинской мечты». Иной раз смотришь на них и думаешь: чему ЭТИ могут научить наших детей? Как врать, юлить, не иметь принципов и соглашаться не с тем, с чем согласен, а с тем, с чем выгодно соглашаться? Да их самих надо воспитывать и периодически бить линейкой по рукам.

Еще одно раздолье и бездонная кладовая голосов для действующей власти – это муниципалитеты. Где-нибудь в маленьком городке, где совершенно нечем заняться и где госслужба – единственно возможный источник стабильного заработка, сотрудники госструктур, как рабы на галерах, намертво привязаны к государству, зависят от него на сто процентов и не могут позволить себе даже миллиграмма вольнодумства. А потому, чтобы не заморачиваться с образованными и капризными горожанами, «Мечта» традиционно идет по пути наименьшего сопротивления. То есть набирает в селах и маленьких городках необходимое количество голосов, и все дела! Митинги с участием безыдейных временщиков получаются соответствующими – официозными, жиденькими и невыносимо скучными. Их участники с нескрываемым облегчением разбредаются по домам сразу же после завершения официальной части. В итоге пиар-победа власти получается не то чтобы совсем уж пирровой, но крайне малоубедительной… Впрочем, все разговоры об акции, о методах ее проведения и прочих организационных нюансах были начисто забыты после того, как на митинге с программной речью выступил неформальный правитель Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили.