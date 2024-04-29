И Армения может запретить TikTok

Глава Комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян выступил в парламенте с предложением обсудить возможность ограничения социальной платформы TikTok на территории страны.

При этом он сослался на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потенциальной блокировке TikTok в Евросоюзе, отмечая, что аналогичные действия рассматриваются и в США. Акопян подчеркнул, что даже самые демократичные страны начинают ограничивать те каналы и сети, которые представляют собой угрозу, причем основанием для этого часто служит не политическая опасность, а распространение негативного контента.

"Если другие страны принимают такие меры, то, возможно, и мы можем это сделать. Не уверен в технических возможностях, так как предполагаю, что это может быть дорогостоящим удовольствием, но нам определенно следует рассмотреть вопрос ограничения платформ, представляющих угрозу нашему обществу", - сказал Акопян.

По его словам, техническая революция привела к потере контроля над контентом со стороны государства, поэтому страны перешли к ограничениям по содержанию, однако Армения в этом плане запаздывает.