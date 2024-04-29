Арестованы подозреваемые в поджоге вертолета видео
Суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу пятерых человек, обвиняемых в уничтожении вертолета в результате поджога на московском аэродроме Остафьево. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Отмечается, что в СИЗО попали Станислав Хамидулин, Даниил Ямсков, Никита Булгаков, Анастасия Молчалина и Роман Яковец. Им предъявлены обвинения в теракте, совершенном организованной группой.
По версии, которую приводит суд, Хамидулин, «завербованный спецслужбами Украины», выступил организатором преступной группы и через интернет нашел соучастников за денежное вознаграждение.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины ранее сообщало, что в ночь на 26 апреля на московском аэродроме Остафьево уничтожили вертолет Ка-32, который, как утверждается, принадлежит Минобороны РФ. О поджоге вертолета также сообщали российские СМИ. По их информации, это пожарный вертолет Московского авиацентра. ГУР опубликовало видео, на котором запечатлен предполагаемый горящий вертолет.