Суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу пятерых человек, обвиняемых в уничтожении вертолета в результате поджога на московском аэродроме Остафьево. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Отмечается, что в СИЗО попали Станислав Хамидулин, Даниил Ямсков, Никита Булгаков, Анастасия Молчалина и Роман Яковец. Им предъявлены обвинения в теракте, совершенном организованной группой.

По версии, которую приводит суд, Хамидулин, «завербованный спецслужбами Украины», выступил организатором преступной группы и через интернет нашел соучастников за денежное вознаграждение.