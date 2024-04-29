Анонс: как отреагирует Иран на вторжение Израиля в Рафах? На вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает экс-посол Ирана, аналитик Афшар Сулеймани
Правительство Израиля открыто заявило о подготовке вторжения в ближайшие часы в последний бастион Газы город Рафах. В городе сложилась гуманитарная катастрофа.
Как вторжение израильской армии воспримут в Тегеране? Последует ли реакция иранских властей? И вовлекутся ли проиранские прокси, в частности, «Хезболла», в предстоящее судьбоносное сражение?
Завтра, 1 мая, в прямом эфире в 22:00 на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева ответит бывший посол Ирана в Азербайджане, известный аналитик и политолог Афшар Сулеймани.
Смотрите в прямом эфире haqqin.az беседу вокруг самого главного события в мире.
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Беседа пройдет на азербайджанском языке. Однако haqqin.az представит читателям и печатную версию беседы на русском языке.