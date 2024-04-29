В Госдуме предложили проверять ориентацию чиновников

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост. Об этом он сказал в интервью изданию «Самарское обозрение».

Александр Хинштейн, в частности, считает, что в таких проверках нет «ничего предосудительного и плохого». По его мнению, для представителей ЛГБТ «зонами недоступности» должны быть те учреждения и органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием детей и молодежи.

«Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно», — заявил российский депутат.