Саудовская Аравия решила помириться с Израилем

Саудовская Аравия решила нормализовать отношения с Израилем, однако пока думает над подходящим временем для этого. Об этом пишет израильское издание Haaretz со ссылкой на иностранного дипломата.

Отмечается, что королевство обсуждает два периода: в ближайшие недели или после президентских выборов в США в ноябре.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что работа Вашингтона и Эр-Рияда над саудовско-израильской нормализацией отношений "очень близка к завершению".