Оскорбившему президента Узбекистана дали 5 лет

Наманганский городской суд Узбекистана приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину за оскорбление президента государства Шавката Мирзиёева во время участия в параде Победы. Об этом сообщает портал «Газета.uz» со ссылкой на решение суда.

Жителя Намангана Д.Т. задержали 4 декабря 2023 года после возвращения из Ирана. Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 158 и п. «б» ч. 2 ст. 223 Уголовного кодекса Узбекистана (публичное оскорбление или клевета в отношении президента в интернете и незаконный выезд за границу). Обвиняемый оставил комментарий под публикацией в Facebook, в которой сообщил о планируемом участии Мирзиёева в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Текст комментария не приводится.

Подсудимый частично признал свою вину. Он будет отбывать наказание в колонии-поселения, а его телефон Redmi Note 11 изъяли в пользу государства.