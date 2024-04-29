Мирзоян: С Россией есть проблемы

В отношениях Армении и России существуют некоторые проблемы, страны ведут диалог для их решения. Об этом в интервью телекомпании Al Jazeera заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», - сказал Мирзоян.

Министр отметил, что Армения пока является членом ОДКБ, но необходимо, чтобы механизмы организации работали: «ОДКБ - военно-политический союз, призванный защищать границы государств-членов. Отсутствие должного ответа вызвало вопросы в армянском обществе, и мы не хотим быть частью неработающего механизма».

Мирзоян также заявил о готовности Армении разблокировать все региональные транспортные инфраструктуры с Азербайджаном и Турцией: «Мы считаем, что если разблокирование состоится, это не только принесет пользу странам региона с точки зрения экономического процветания, но и станет важным фактором установления мира в регионе».