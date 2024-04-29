Помощь Латвии Украине не прекратится

Правительство Латвии согласовало передачу украинским защитникам нового пакета военной помощи. Он будет включать дроны и противовоздушную оборону.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и вместе с нашими союзниками", - заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Она подчеркнула, что Россия сейчас является самой большой угрозой для безопасности во всем мире. Поэтому Латвия ежегодно выделяет на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП.