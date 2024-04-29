Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 17:55

«Мир не готов к борьбе с очередной пандемией, - заявил Тедрос Гебреисус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на саммите в Саудовской Аравии, имея в виду пандемию COVID-19 2020 года, загнавшую человечество в тупик. - Мы все еще уязвимы перед той же проблемой». По словам Гебреисуса, в данный момент ведется работа по глобальному соглашению о противодействии пандемиям, которое может быть подписано уже в следующем месяце. Однако мировые ученые всерьез опасаются, что на подготовку к следующей пандемии у человечества может просто не хватить времени. И приводят в пример двух охотников в США, которые регулярно потребляли мясо оленей и умерли от прионной болезни или, как ее называют, от болезни «оленей-зомби». Как пишет американское издание Neurology, у охотников были отмечены нарастающее состояние растерянности, агрессия и судороги. Посмертно им диагностировали болезнь Крейтцфельдта-Якоба — редкое прионное заболевание головного мозга. О прионах и угрозе новой пандемии корреспондент haqqin.az побеседовал с молекулярным биологом, известным научным журналистом Ириной Якутенко.

- Что такое прионы и в чем их опасность для человека? - Прионы являются очень нетипичными инфекционными агентами. Это не вирусы и не бактерии. Долгие годы специалисты вообще не могли понять, что это такое. Прионы вызывают у оленей на сто процентов неизлечимое смертельное заболевание, характеризующееся нарушением зрения и координации движения. Животные постепенно перестают нормально ходить, у них беспрерывно течет слюна, они превращаются в натуральные зомби и умирают. Особенно настораживает тот факт, что симптомы у охотников, регулярно употреблявших в еду мясо подстреленных оленей, очень напоминают оленью зомби-болезнь. — Значит, это заболевание передается людям? - В том-то и дело, что раньше такой информацией мы не располагали. Считалось, что прионы убивают оленей, и человек не может заразиться подобно тому, как люди заражались ковидом от летучих мышей. Однако теперь есть подозрения, что появился очередной зооноз (любая болезнь или инфекция, передаваемая человеку от животных – ред.). - Может ли, на Ваш взгляд, повториться уханьский сценарий COVID19? - Пока известны лишь два случая, когда люди заразились зомби-болезнью оленей. В 2017 году была публикация, в которой ученые выражали беспокойство тем, что зомби-болезнь все шире распространяется среди оленей и что существует незначительная вероятность ее переноса на людей. Напомню, что в 2015 году в медицинских изданиях вышла статья о высоком пандемическом потенциале коронавируса летучих мышей, авторы которой предупреждали научный мир, что за этой инфекцией следует очень внимательно следить. Вслед за этим была принята программа по изучению коронавируса летучих мышей, но буквально за год до пандемии COVID19 ее закрыли по причине… бесперспективности (!) Представляете, кто-то решил, что деньги на исследования ковида тратятся зря, что летучие мыши и люди никак не столкнутся, а значит, нечего впустую тратить средства налогоплательщиков. Что произошло дальше вашим читателям хорошо известно. И вот теперь появляются предупреждения ученых о том, что среди некоторых видов оленей в США, Канаде, Финляндии, Норвегии и других странах распространяется прионная болезнь, приведшая к смерти этих животных. Как передает медицинский центр CDC, в западных штатах США зомби-болезнь заразила 25 процентов дикой популяции оленей и до 70 - в фермерских хозяйствах. Из чего следует вывод, что в природе достаточно много возбудителей этой болезни, и теперь зафиксирован крайне опасный прецедент заражения людей.

- Означает ли это, что все мы находится на пороге очередной пандемии? - Поводов для паники нет, случаи смерти людей от зомби-болезни оленей пока единичны. Но человечество все больше вторгается в дикую природу, в которой все чаще происходят контакты с дикими животными на «радость» вирусов и бактерий, встречающих новых носителей. - Каковы признаки прионной болезни у людей? - Проявление симптомов может занять после заражения от шести месяцев до 10-15 лет. Вначале появляются неспецифические симптомы – бессонница, вялость, апатия, заторможенность, затем прогрессирующая деменция, нарушение речевого аппарата, тремор конечностей, ригидность мышц, депрессия, повышенная тревожность… Эта болезнь неуклонно прогрессирует и в итоге приводит к коме и летальному исходу. Хочу подчеркнуть, что прионы – это весьма необычные и страшные биологические существа. Заражение ими вызывают болезнь Крейтцфельдта-Якоба, которая приводит к фундаментальному нервному расстройству, при котором мозг человека превращается в нечто похожее на губку. Этот признак так и называют – «губчатый энцефалит». — Это что-то новое или об этой болезни было известно и раньше? - История довольно интересная. В середине ХХ века европейские миссионеры, проповедовавшие христианство в племени Форе в Папуа Новая Гвинея, заметили, что периодически представители этого племени, преимущественно женщины и дети, впадают в заторможенное состояние - перестают ходить, есть и пить, у них трясутся головы, конечности и через некоторое время они умирают. В племени это состояние связывали с колдовскими чарами, однако люди из соседних племен этой странной болезнью почти не болели. Ученые никак не могли определить причину заболевания, пока им не помогли ветеринары, сообщившие, что такое состояние часто встречается у… овец. В итоге выяснилось, что это вовсе не какая-то генетическая патология, а болезнь, спровоцированная неизвестным инфекционным агентом. Впоследствии был найден источник этой болезни - белок, у которого нет аминокислот и который практически невозможно уничтожить.

- Как получилось, что белок, который в обычном понимании нельзя считать живым существом, причислен к инфекции, способной вызвать патологическое состояние и смерть человека? - Дело в том, что в центральной нервной системе человека довольно много прионного белка. Он синтезируется нашим организмом, хотя его функция все еще не совсем понятна. Вероятно, этот белок участвует в созревании нервной системы эмбриона, то есть еще в утробе матери. Эти белки активно синтезируются, чтобы сформировалась нормальная центральная нервная система, синапсы и миелины нейронов, по которым передаются импульсы, и прочее. То есть принято считать, что это очень важный белок, участвующий в формировании нервной системы. Сегодня специалистов чрезвычайно удивляет устойчивость приона. Он практически бессмертен, может годами выдерживать заморозку при температуре минус 70 градусов, продолжает жить какое-то время даже при кипячении в формалине, переносит стерилизацию под высоким давлением в автоклаве, который врачи используют для обеззараживания медицинских инструментов. И главное – он длительное время сохраняет способность вызывать в человеческом организме патологические состояния. - Тогда почему люди не болеют зомби-болезнью от собственных прионов? - Обычно это нормальный белок, играющий в организме важную роль. Но в некоторых случаях на химическом уровне происходит неправильная реакция, и белок сворачивает, образно выражаясь, не в ту сторону. И тогда этот «неправильный» белок запускает механизм, при котором в нервной системе человека начинается меняться форма у здоровых белков-прионов. Вообще функция белков-прионов, которую преимущественно синтезирует нервная система, до конца неизвестна. Попадая в другой организм, неправильный или поврежденный белок-прион сцепляется с нормальными белками-прионами и вынуждает их меняться в патологическую форму. Из-за того, что эти белки чрезвычайно устойчивы, организм не может их утилизировать. Патологические белки накапливаются в нейронах, где их начинает уничтожать иммунная система, которая параллельно ликвидирует центральную нервную систему, после чего мозг человека становится похожим на губку или швейцарский сыр. Такой вот уникальный белок! - Времени прошло немало, но почему до сих пор нет средств, способных ликвидировать патологические прионы так же, как бактерии или вирусы?