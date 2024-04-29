Министр науки и образования встретился с участниками Maarifçi
Министр науки и образования Эмин Амруллаев во вторник, 30 апреля, встретился с участниками программы студенческой-выпускной стажировки Maarifçi.
Приветствуя участников программы, Эмин Амруллаев выразил свои ожидания относительно программы. Министр отметил полезность подобных программ с точки зрения общения со студентами и молодежью, информирования их о деятельности государственных учреждений. Э.Амруллаев также отметил, что планируется расширить масштабы указанной программы.
После министр науки и образования ответил на интересующие участников программы вопросы.
Отметим, что право на участие в программе Maarifçi завоевали 27 человек. 9 участников — аспиранты, 6 — студенты третьего курса бакалавриата, 8 — студенты четвертого курса бакалавриата и 4 — закончили обучение в течение последних 3 лет. В рамках программы 13 человек пройдут обучение в соответствующих структурных подразделениях Министерства науки и образования, 2 человека – в Государственном агентстве по науке и высшему образованию, 6 человек – в Государственном агентстве профессионального образования, 6 человек – в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
Целью программы Maarifçi, создающей возможности стажировки в Министерстве науки и образования и его учреждениях, является формирование человеческих ресурсов в сфере науки и образования, повышение профильных знаний и навыков студентов и выпускников посредством практической деятельности чтобы помочь им освоить современные подходы в сфере образования и поддержать процесс реализации образовательных реформ. Программа продлится 3 месяца. По итогам участникам будут вручены сертификаты.