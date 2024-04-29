Министр науки и образования встретился с участниками Maarifçi

17:56

Министр науки и образования Эмин Амруллаев во вторник, 30 апреля, встретился с участниками программы студенческой-выпускной стажировки Maarifçi. Приветствуя участников программы, Эмин Амруллаев выразил свои ожидания относительно программы. Министр отметил полезность подобных программ с точки зрения общения со студентами и молодежью, информирования их о деятельности государственных учреждений. Э.Амруллаев также отметил, что планируется расширить масштабы указанной программы.

После министр науки и образования ответил на интересующие участников программы вопросы. Отметим, что право на участие в программе Maarifçi завоевали 27 человек. 9 участников — аспиранты, 6 — студенты третьего курса бакалавриата, 8 — студенты четвертого курса бакалавриата и 4 — закончили обучение в течение последних 3 лет. В рамках программы 13 человек пройдут обучение в соответствующих структурных подразделениях Министерства науки и образования, 2 человека – в Государственном агентстве по науке и высшему образованию, 6 человек – в Государственном агентстве профессионального образования, 6 человек – в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.