Россияне теряют интерес к Турции

Россия опустилась на третье место среди стран-поставщиков туристов в Турцию. Турпоток из России в Турцию по итогам первого квартала сократился на 11,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 682 139 визитов.

Отмечается, что в результате данной ситуации РФ опустилась на третью строчку ключевых въездных рынков страны. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте турецкого Министерства культуры и туризма.

В лидеры среди стран-поставщиков туристов в Турцию вырвался Иран. Поток туристов по направлению за январь — март вырос на 58,5%, до 747 559 въездов. На втором месте Германия. По результатам первых трех месяцев 2024 года Турцию посетили 688 067 немцев (+36,3% год к году).

Год назад топ-3 выглядел несколько иначе. В лидерах была Россия с рекордным 772 681 визитом. Далее следовали Болгария и Германия.

На снижение числа визитов россиян в Турцию повлияло несколько факторов, отмечают в АТОР. Среди них — резкое сокращение количества искателей ВНЖ и релокантов, уменьшение транзитного потока через Стамбул и рост цен на туры.