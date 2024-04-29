Лукашенко рассказал о своей мечте

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что желание построить в стране вторую атомную электростанцию «постепенно овладевает им». Его слова приводит «БелТА».

Сейчас в стране действует одна атомная электростанция, построенная у северо-западной границы страны близ города Островец. Глава государства признался, что переживал, когда принимал решение о возведении первой, учитывая «чернобыльское наследие».

Лукашенко отметил, что общество уже пережило «постчернобыльский синдром», и подчеркнул, что если решение о строительстве первой станции и казалось «рискованным», то теперь все уверены, что поступили правильно.

«Мы сопоставляем, думаем [о строительстве второй АЭС]. И потом, естественно, нужны деньги. <...> Но я хотел бы, если я не успею при своей политической жизни это сделать, ну хотя бы начать. А потом вы все равно построите, куда деваться», — сказал он.