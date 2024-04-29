Столтенберг: Нужно пересмотреть механизмы

НАТО потерпела ряд неудач в вопросе поддержки Украины и должна пересмотреть механизмы оказания помощи Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг агентству Reuters.

"Нам нужна более надежная институциональная основа реализации нашей поддержки [Украины] для обеспечения предсказуемости, большей подотчетности и равномерного разделения бремени", - сказал он.

В качестве крупнейших провалов в вопросе поддержки Киева Столтенберг назвал большую задержку в одобрении Конгрессом США нового пакета помощи и тот факт, что европейские члены НАТО предоставили Украине намного меньше артиллерийских снарядов, чем обещали. По его мнению, эти проблемы являются основной причиной текущих неудач ВС Украины и продвижения российской армии.

"Конечно, тот факт, что мы не поставили того, что обещали, пошатнул доверие [Киева]", - заключил он.