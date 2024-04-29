"Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся в Алматы. Обе стороны подтвердили свое участие. Дата проведения будет сообщена дополнительно", - сказал Смадияров.

Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане, дата их проведения будет объявлена дополнительно. Об этом сообщил СМИ во вторник официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

*** 19:36



Дата планируемых в республике переговоров глав МИД Армении и Азербайджана пока не определена из-за отсутствия ответа на это предложение со стороны Армении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, его цитируют местные СМИ.

По его словам, Ереван и Баку "находятся не в его ведении", но, насколько ему известно, дата проведения встречи двух сторон в текущий момент не определена. Бакаев добавил, что Армения еще не давала своего согласия на участие.

Замминистра выразил надежду на то, что переговоры состоятся.