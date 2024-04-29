Израиль идет на уступки ХАМАС?

Палестинское движение ХАМАС сделало новое заявление относительно переговоров по заложникам. В нем отмечается, что Израиль якобы пошел на уступки по одному из требований. Об этом пишет 12 канал.

Источник в организации ХАМАС, цитируемый саудовским каналом "Аль-Арабия", сообщил о том, что Израиль "в определенной мере пошел навстречу нашим требованиям по прекращению огня".

Данное заявление израильская сторона пока не прокомментировала.

Ранее США выразили надежду на успешное завершение переговоров между Израилем и ХАМАС относительно перемирия в секторе Газа. Государственный секретарь Энтони Блинкен отметил, что ХАМАС получил от Израиля предложение, которое он описал как "невероятно щедрое".