Турция приветствует позитивные шаги в отношениях между Баку и Ереваном

Турция приветствует позитивные подвижки в отношениях между Баку и Ереваном. Об этом сказал официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик, комментируя достижение договоренности о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Его слова приводят местные СМИ.

"Мы внимательно следим за проблематикой, касающейся Азербайджана. 19 апреля делегации Азербайджана и Армении, занимающиеся вопросами границы, встретились вновь. На границе был установлен пограничный камень, пусть и символически. Мы считаем это ценным и позитивным, приветствуем послания об отказе от агрессии в отношении Азербайджана", - отметил Челик.