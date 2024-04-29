Трамп предлагает Европе «счет пополам»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в этом году потребует от европейских стран более активной роли в помощи Украине. Об этом он сказал в интервью журналу Time.

На вопрос, продолжит ли он военную и гуманитарную помощь Украине, Трамп ответил: "Я буду пытаться помочь Украине, но Европа также должна не отставать и делать свою работу", добавив, что европейские страны "не платят свою справедливую долю".

Он убежден, что европейские страны пострадали от российско-украинской войны гораздо больше, чем США, поскольку "между нами океан, а между ними нет".

Экс-президент США также прокомментировал заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Последний после встречи с Трампом в марте заявил, что тот "не даст ни копейки Украине в случае переизбрания".

"Нет, я сказал, что не дам [ни копейки], если Европа не начнет выравнивать [свою долю помощи]. Европа должна заплатить. На нас сваливается гораздо больше, чем на европейские страны. Это очень несправедливо по отношению к нам", – считает Трамп.