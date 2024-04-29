Леонид Швец, автор haqqin.az 20:49

Официальная российская пропаганда настойчиво повторяет тезис о том, что НАТО давно ведет против РФ войну, и даже вторжение в Украину было вынужденной мерой: «Не мы это начинали». При этом известно, что еще как начинали, причем самым дерзким образом, со взрывами и убийствами на территории стран НАТО. Известный болгарский журналист-расследователь Христо Грозев и его российские и немецкие коллеги опубликовали новый большой материал, в котором раскрывается работа агентурной ячейки ГРУ, которая помогала устраивать покушения и диверсии в Европе.

История пары агентов, Николая и Елены Шапошниковых, начиналась в Баку: именно здесь Николай закончил Бакинское высшее командное училище и здесь женился вторым браком на Елене, которая работала в одном из бакинских институтов. В конце Советского Союза Шапошников служил в группе советских войск в Чехословакии, сюда же, в Чехию, пара вернулась в 1992 году и спустя некоторое время получила чешское гражданство. С начала 2000-х Шапошниковы стали работать с чешской компанией Imex, торгующей оружием. На каком этапе супруги стали работать на российские спецслужбы, сказать сложно. Не исключено, что обустройство в Чехии изначально было частью операции. Несмотря на формально небольшие доходы, семья начала скупать дорогую недвижимость в Чехии и в Греции, а в 2009 году приобрели в Греции виллу за 275 тысяч евро, куда перебрались на постоянное жительство. У Елены завелась компания, зарегистрированная на Маршалловых островах и имевшая счета в Швейцарии. На греческой вилле у Шапошниковых постоянными гостями стали сотрудники ставшего уже знаменитым подразделения 29155 Главного разведуправления МО РФ – от его руководителя генерала Аверьянова до «прославившихся» позже любителей солсберийских шпилей – Петрова и Боширова, они же Мишкин и Чепига. Шапошниковы организовали двум последним в 2014 году свободный доступ к складам боеприпасов во Врбетице, где те подготовили взрыв, уничтоживший партию б/к, предназначавшуюся для Украины. Во время того взрыва погибло двое граждан Чехии. Поучаствовали супруги-агенты, судя по всему, и в подготовке покушения на болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, которого пытались отравить «новичком» в том же 2014 году. С самим Гебревым Шапошниковы были хорошо знакомы.

Чешская полиция в ходе расследования взрывов на складах боеприпасов вышла на эту семейную пару, но те всячески отрицали свою причастность к взрывам и к сотрудничеству с ГРУ. Однако, как установили журналисты, у Елены Шапошниковой имеется российский загранпаспорт из той серии, из которой паспорта прикрытия у прочих агентов части 29155. По нему она несколько раз летала в Россию, причем, как считают расследователи, один раз для того, чтобы получить звезду Героя России за операцию по взрыву складов во Врбетице. Когда выяснилось, чем занимались Шапошниковы, и перед греческими властями стал вопрос экстрадиции супругов в Чехию, Николай сильно запил, перестал следить за здоровьем и в феврале этого года умер. Врачи не нашли следов внешнего вмешательства, хотя в случае с ГРУ и особенно с этим подразделением отравителей-диверсантов нельзя исключать ничего.