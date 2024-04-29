Протестующие планируют обойти вокруг парламента, чтобы не дать депутатам покинуть здание. Полиция блокирует прилегающие улицы.

Полиция в Тбилиси на митинге против закона об «иноагентах» начала задержания, сообщают СМИ.

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Представители неправительственных организаций, политических партий и молодежных организаций проводят митинг в Тбилиси у стен парламента параллельно с рассмотрением законопроекта об «иноагентах». Об этом сообщают местные СМИ.

На проспекте Руставели, где расположен парламент, установлена сцена, на которой будут выступать спикеры и делать политические заявления. Люди стоят с флагами и транспарантами. К слову, проспект Руставели полностью перекрыт.