Блинкен в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. До этого он посетил Саудовскую Аравию и Иорданию, сообщают местные СМИ.

Комментируя свой визит, Блинкен заявил, что будет добиваться подписания соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, а также требовать увеличения поставок гуманитарной помощи в Газу.

Ранее СМИ сообщали, что после встречи с главой правительства Биньямином Нетаньяху, с которым Блинкен проведет переговоры наедине, он планирует посетить Ашдодский порт, где ознакомится с процедурой переправки гуманитарной помощи в сектор Газа.