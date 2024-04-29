Состоялся официальный парад команд, которые примут участие в международной регате по гребле «Кубок Президента – 2024», приуроченной к 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В параде, организованном в центре города, приняли участие команды из Азербайджана, Турции, Грузии, Болгарии, Испании, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Венгрии, Сербии, Таджикистана, Украины, Эстонии, Словении, Хорватии и Узбекистана.

По окончании парада, который был радостно встречен жителями города, прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, глава исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов, руководители иностранных федераций, участвующих в турнире, представители спортивной общественности посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы, с уважением почтили память общенационального лидера.

В международной регате «Кубок Президента-2024», посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие около 30 команд из более чем 20 стран. Соревнования начнутся 1 мая в Суговушане и продолжатся 2–3 мая в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире.

Церемония закрытия международной регаты «Кубок Президента – 2024» пройдет 3 мая в Мингячевире. Сначала будут награждены победители в соревнованиях по гребле на байдарках, каноэ и академической гребле. Им будут вручены кубки. Затем церемония закрытия продолжится художественной частью. Регата «Кубок Президента» завершится фейерверком.

Отметим, что регата «Кубок Президента», совместно организуемая Министерством молодежи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана, второй год подряд включается в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ (ECA).