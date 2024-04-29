Очередные масштабные учения НАТО в Европе

Около 2,3 тыс. румынских военнослужащих с 220 единицами боевой техники примут участие в многонациональных учениях Swift Response 24 командования сухопутных сил США в Европе и Африке (USAREUR-AF), которые пройдут с 5 по 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

Всего в маневрах будет задействовано 5 тыс. военных и 320 единиц боевой техники из 7 стран НАТО и их партнеров.

"Swift Response 24 – это учения воздушных десантников. Их сценарий предусматривает захват оккупированной военной базы путем достижения превосходства в воздухе, высадки с парашютами союзных сил и проведения реальных стрельб на полигоне. На территории Румынии учениями будут руководить Вооруженные силы Германии в партнерстве с сухопутными силами Румынии при поддержке румынских ВВС", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что в рамках учений будет проведена одна из крупнейших операций по воздушному десантированию в Европе после Второй мировой войны с участием примерно 2 тыс. парашютистов из Германии, Испании, Нидерландов, Румынии, США и Франции.