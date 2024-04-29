Новые гарантии Киеву от США

Страны коллективного Запада собираются передать Украине не только истребители-бомбардировщики F-16, но и весь комплект вооружений к ним. Это подтвердил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун, пишут СМИ.

"В связи с тем, что мы передаем [Украине] истребители F-16, речь идет не только о самолетах, но и подготовке летчиков, подготовке обслуживающего персонала. А также о том, чтобы гарантировать [Киеву] идущие в комплекте системы вооружений", - сказал Браун.

"Вот такой диалог мы ведем. Не только о том, чтобы добраться до [применения Киевом этих] самолетов, но и добраться до [их] полного потенциала", - подчеркнул американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.



Он пояснил, что имеет в виду дискуссии в рамках западной контактной группы по координации поставок оружия Украине.